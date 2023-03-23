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НовостиОбщество23 марта 2023 8:16

В Красноярске 24 марта ожидается около +3 градусов и дождь

Публикуем прогноз погоды в Красноярске 24 марта 2023 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске 24 марта ожидается около +3 градусов и дождь

В Красноярске 24 марта ожидается около +3 градусов и дождь

Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу в Красноярске ожидается небольшое потепление. Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды в Красноярске 24 марта 2023 года.

Днем температура составит +3 градуса. Будет пасмурно и возможен небольшой дождь. Сила ветра составит 3-7 метров в секунду. Атмосферное давление – 740 мм рт.ст.

Ночью похолодает до -2 градусов. Осадки прекратятся, но усилится ветер, до 4-8 метров в секунду. Атмосферное давление не изменится.