Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 7:15

В Красноярске объявлены торги на строительство двух школ

Обе должны быть сданы в 2025 году
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске объявлены торги на строительство двух школ

В Красноярске объявлены торги на строительство двух школ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске объявлены торги на строительство двух школ. Такой информацией поделилась администрация города. Одно из учебных заведений должно появиться на улице Омской в Железнодорожном районе. Смотрим на карте – это от проспекта Свободного вверх по улице Омской через Мечникова, за ними большой пустующий участок земли. Полноценной дороги туда нет, поэтому ее построят – этот пункт включен в лот.

Вторая школа обрадует жителей Взлетки. Ее адрес – 7-й микрорайон «Аэропорт», рядом с домом № 26 «г» на улице Взлетной. Здесь вокруг участка много высотных жилых зданий, так что школа под боком – самое место.

Остается добавить, что обе школы рассчитаны на 1100 учеников. Сроки открытия – сентябрь 2025 года. Осталось найти строительные компании, которые их возведут.