В Красноярске объявлены торги на строительство двух школ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске объявлены торги на строительство двух школ. Такой информацией поделилась администрация города. Одно из учебных заведений должно появиться на улице Омской в Железнодорожном районе. Смотрим на карте – это от проспекта Свободного вверх по улице Омской через Мечникова, за ними большой пустующий участок земли. Полноценной дороги туда нет, поэтому ее построят – этот пункт включен в лот.

Вторая школа обрадует жителей Взлетки. Ее адрес – 7-й микрорайон «Аэропорт», рядом с домом № 26 «г» на улице Взлетной. Здесь вокруг участка много высотных жилых зданий, так что школа под боком – самое место.

Остается добавить, что обе школы рассчитаны на 1100 учеников. Сроки открытия – сентябрь 2025 года. Осталось найти строительные компании, которые их возведут.