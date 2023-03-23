Прокурор Красноярского края утвердил обвинение экс-главе Богучанского района Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы Богучанского района. На него завели уголовное дело за получение взяток. В пресс-службе ведомства напомнили «Комсомольской правде»-Красноярск всю криминальную историю.

По версии следствия в 2015 – 2017 году глава района вместе со своим подчиненным – директором «Муниципальной службу заказчика» брали с предпринимателей мзду в обмен за право заключать договоры и получать из бюджета района средства. Речь идет о строительстве и ремонте детских садов, школ, дорог, котельных, коммунальных сетей. Всего раскрыто 28 таких эпизодов, а общая сумма взяток составила более 19 миллионов рублей. Размер взяток от 37 тысяч до 3,2 миллиона рублей.

Однако после того, как следком завел дело и приступил к расследованию, обвиняемый объявил о своем заболевании. Собралась медицинская комиссия, которая вынесла вердикт: по состоянию здоровья он якобы не может принимать участие в следствии. Прокурор опротестовал результат этой экспертизы, потому как в комиссии был человек, напрямую подчиненный супруге обвиняемого. Другая, независимая комиссия, составленная из экспертов других регионов, позволила продолжить расследование уголовного дела.

В настоящее время наложен арест на имущество экс-чиновника на сумму 18 миллионов рублей. Дело передано на рассмотрение в Октябрьский районный суд города Красноярска.