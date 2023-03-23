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НовостиОбщество23 марта 2023 6:44

Красноярцы в конце марта смогут увидеть парад планет

Лучше всего наблюдать за ним сразу после захода солнца
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: телеграм-канал Университет Решетнева

Фото: телеграм-канал Университет Решетнева

Увидеть, как пять планет и Луна выстроятся в одну линию, красноярцы смогут 28 марта. Лучше всего наблюдать за зрелищем сразу после захода солнца, примерно в 19.30, сообщает Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетникова.

Также в университете пригласили всех желающих в обсерваторию, откуда можно будет увидеть это небесное событие. Правда, состоится мероприятие только в том случае, если позволит погода.

Чтобы попасть на мероприятие в обсерваторию, надо зарегистрироваться у них на сайте и взять с собой документ, подтверждающий личность.