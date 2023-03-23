В Норильске на трассе в аэропорт вахтовка смяла легковой автомобиль. Фото: ГИБДД

Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства ДТП на трассе, соединяющей Норильск и аэропорт «Алыкель». В помощь им – запись с камеры, где точно видно, как все случилось, до единой секунды.

ДТП произошло сегодня, 23 марта. По предварительным данным КамАЗ (автобус-вахтовка) ехал по главной дороге, 30-летний водитель смотрел вперед и никаких правил не нарушал. В это же время другой водитель, 40-летний местный житель на «Тойоте Королле», собрался повернуть на главную с боковой дороги.

Иномарка – белого цвета, видимость в Норильске очень плохая (снегопад и метель не прекращаются много дней). Да еще и для легковых автомобилей вообще передвижение по трассе ограничено. Результат – на фото: КамАЗ смял иномарку, пострадал 44-летний пассажир нарушителя.