В Хакасии пожилая женщина сбегала от сотрудников банка и полиции, чтобы перевести деньги мошенникам

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Саяногорске пожилая женщина дважды стала жертвой мошенников. Она лишилась почти 900 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по республике Хакасия.

В первый день женщине позвонила якобы следователь из Санкт-Петербурга. На рассказала, что какой-то мужчина с доверенностью от гражданки пытается снять с ее счета деньги и уже оформил на нее несколько кредитов. Чтобы спасти накопления, мошенники посоветовали женщине немедленно отправиться банк.

В отделении жительница Саяногорска сняла 600 тысяч рублей со счета и начала переводить деньги аферистам. Когда к ней подошли заподозрившее неладное сотрудники банка, мошенники по телефону убедили ее сбежать. В тот день она отправила на чужие счета 590 тысяч.

На следующий день пожилой женщине вновь позвонили. На этот раз сценарий выбрали другой: представились сотрудниками полиции и попросили помочь поймать преступников. Для этого ей надо взять кредиты и перевести деньги на определенные счета. Мол, злодеи тут же среагируют и их тут же схватят.

Горожанка вновь отправилась в банк. Взяла 300 тысяч рублей в кредит и пошла к терминалу. Там ее опять попытались остановить сотрудники банка. Когда женщина повторно сбежала, они вызвали полицию. Правоохранителям удалось найти пожилую саяногорку, успокоить ее и убедить проехать в отделение. Только там она поняла, что стала жертвой мошенников и сама отправила им 890 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело.