Для улиц Красноярска в теплицах выращивают 700 тысяч саженцев цветов. Фото: администрация города

Для улиц Красноярска в теплицах выращивают в этом году 700 тысяч саженцев растений. Занимаются этим специалисты управления зеленого строительства. В администрации города рассказали, что нынче будет десять видов растений. Больше всего бархатцев, петуний, сальвий, цинерарий и бегоний. Они хорошо растут в нашем климате, долго цветут, им комфортно в сентябре, до первых заморозков. Есть и новинки – цинии, клеомы, вербены и пиретрум. Если хорошо себя покажут, то в будущем их также будут использовать.

Для фигур вертикального озеленения используется седум, его посадили очень много – хватит на слонов, медведей, оленей, лосей и всех остальных представителей животного мира, «гуляющих» по улицам Красноярска. Кстати, на один квадратный метр вертикальной фигуры уходит по 1200 таких цветов. Так что всего готовят 250 тысяч горшочков с растениями.

В настоящее время специалисты в теплицах заняты пикировкой рассады, они пересаживают каждое растение в отдельную емкость. Дело это трудоемкое, но результаты того стоят.