Первоклассников из микрорайона «Тихие Зори» будут бесплатно возить в школы на левобережье Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске управление образования рассматривает возможность доставлять первоклассников из новостроек в «Тихих Зорях» в школы на левобережье. Это относится к тем школьникам, которые должны были быть зачислены в школу №34 Свердловского района, сообщает администрация города.

Мест в этом учебном заведении нет – оно уже и так переполнено. Поэтому родителям в качестве альтернативного варианта предлагают зачислить детей в школу №73. Отвозить туда ребят будет бесплатный автобус. Все расходы берет на себя городской бюджет.

Строительство новой школы в микрорайоне, которая поможет снизить нагрузку на уже работающие учреждения, планируется начать в 2024 году. Сейчас проект находится на стадии разработки проектно-сметной документации.