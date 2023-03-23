В Красноярске суд продлил арест Олегу Митволю, подозреваемому в хищении 900 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд Центрального района продлил меру пресечения Олегу Митволю, обвиняемому в хищении 900 миллионов рублей со строительства метрополитена в краевом центре. Заседание прошло накануне, 22 марта, срок заключения под стражей продлен до 24 мая этого года включительно. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск предоставили в объединенной пресс-службе судов.

Напомним, что Олег Митволь был руководителем и владельцем «Красноярск ТИЗИС», этой организации было поручено проектирование метрополитена. Проект не прошел главгосэкспертизу с первого раза, несмотря на космическую цену, потраченную на него из бюджета. В июне 2022 года Митволя задержали в аэропорту Москвы при попытке вылететь за границу. Он согласился сотрудничать и подписал досудебное соглашение. В настоящее время находится в СИЗО Красноярска.