В Красноярске полицейские остановили прохожего с 250 граммами мефедрона в сумке

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

В Красноярске экипаж ДПС по время ночного патрулирования остановил мужчину, который шел ночью один по заснеженной улице одного из садоводческих товариществ. 24-летний пешеход заметно занервничал после вопроса о тот, нет ли у него при себе запрещенных веществ, сообщает ГИБДД по региону.

После задержания подозрительного молодого человека осмотрели. В сумке у него нашелся сверток с, как выяснилось позднее, 250 граммами мефедрона.

Мужчина после задержания попытался разжалобить полицейских:

- Пожалуйста, ну ты же молодой, ты же должен понимать! Хоть капельку!

Однако сотрудники на жалобы не отреагировали и завели уголовное дело. За покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере молодому человеку грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. Сейчас он заключен под стражу.