В Красноярске экс-глава сельхозпредприятия продал государственное зерно и получил пять лет колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд вынес приговор бывшему руководителю сельхозпредприятия по уголовному делу о растрате, мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Всего на совести осужденного более 43,8 миллиона рублей, которые он сумел положить себе в карман.

По информации пресс-службы краевой прокуратуры, началась цепочка мошенничества с апреля 2019 года. Мужчина заключил с двумя коммерческими организациями договоры на поставку зерна на сумму 13 миллионов рублей. Деньги получил полностью и предоплатой, но зерно не отгрузил, поскольку его не было вообще.

Затем в феврале 2020 года махинатор решил продать хранившееся у него в амбарах зерно федерального интервенционного фонда массой более 7 тысяч тонн. Продал его через подконтрольные ему фирмы и получил 30 миллионов рублей. Чтобы легализовать деньги, приобрел недвижимость.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил гражданина к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.