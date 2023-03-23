В Красноярском крае ушедшие на СВО добровольцы получат разовую выплату в 300 тысяч рублей

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Губернатор Красноярского края распорядился расширить региональный список военнослужащих, которые имеют право на получение единовременной материальной помощи при отправке в зону СВО. Теперь разовые пособия будут получать также добровольцы и сотрудники МВД, сообщает правительство края.

Жители региона, которые решат поступить в добровольческие формирования и заключат контракт в Минобром РФ, получат по 300 тысяч рублей.

Сотрудники МВД, которых направят в зону проведения специальной военной операции в рамках их профессиональной деятельности, получат по 100 тысяч рублей.

Эти выплаты перечислят также тем, кто сейчас находится там или побывал в зоне СВО с 24 февраля 2022 года.