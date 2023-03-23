В Железногорске полиция задержала курьера телефонных мошенников Стоп-кадр видео

В Железногорске сотрудники полиции задержали очередного курьера телефонных мошенников. Совершенно молодой – 2001 года рождения. В отделении полиции, куда его доставили, на камеру признается: приезжал по адресам, которые ему передавали кураторы, забирал деньги и переводил их на указанные счета. Себе «за труды» оставлял процент от суммы. Сам он безработный, так что решил заработать таким вот образом. Видимо, начал жизнь свою по принципу, что "деньги не пахнут". Теперь у него появилось время подумать над этим.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, в дежурную часть обратились несколько пенсионеров старше 80 лет, которые сообщили, что им позвонили неизвестные и, представившись родственниками или правоохранителями, сообщили о страшном ДТП и якобы возможности избежать наказания за деньги.

Подозреваемый рассказал, что на его счету три адреса. Потерпевшие отдали ему от 42 до 400 тысяч рублей. Задержали его оперативники уголовного розыска.