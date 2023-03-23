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НовостиОбщество23 марта 2023 3:52

Новые договоренности по строительству «Силы Сибири-2» приблизили Красноярский край к газификации

В случае прохождения газопровода по территории региона край получит новый импульс к развитию
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс после переговоров президента России с председателем КНР отметил, что регион стал ближе к газификации. Этому способствует согласование практически всех параметров строительства магистрального газопровода «Сила Сибири-2», сообщает правительство региона.

- В случае трассировки через наш край большая часть муниципальных образований будет обеспечена природным газом. Если решение будет принято в нашу пользу, это даст новый толчок развитию экономики и поможет улучшить экологическую обстановку, - рассказал Александр Усс.

Последние годы Красноярский край активно двигался к газификации. После завершения строительства «Силы Сибири-2» газ, по предварительным расчетам, можно будет подать в 395 населенных пунктов.