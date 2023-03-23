В Красноярске приостановили снос Южного рынка из-за жалоб в УФАС Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске приостановили (не отменили, а именно приостановили) снос Южного рынка на улице Шахтеров. Причиной стали жалобы работавших там предпринимателей, которые обратились в региональное управление Федеральной антимонопольной службы. Как долго затянется рассмотрение жалобы и в какую сторону качнется чаша весов, пока неизвестно. В администрации города обещают рассказать о результатах позднее.

А пока что пришлось приостановить и поиск инвестора, который будет комплексно развивать этот солидный по размерам участок города. Аукцион должен был состояться 24 марта.

Добавим, что площадь участка составляет более 180 тысяч квадратных метров. Причем часть – в частной собственности, так что будущему застройщику придется ее выкупить. На этом месте, согласно плану комплексного развития Красноярска, появится жилой комплекс с высотками (расчетное количество жильцов – более 6,3 тысяч), с садиком и школой, парком отдыха и так далее. На все дается 15 лет.

К слову, можно привести аналогичный пример – снос рынка на улице Октябрьской, сейчас там уже вовсю застраивается территория многоэтажками.