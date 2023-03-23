В Минусинском районе пожарные потушили сухой пал травы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинском районе пожарные потушили пал сухой травы. В трех километрах от села Малая Минуса горела сухая трава на площади около 0,5 гектара. Когда на телефон экстренной службы поступил тревожный звонок, на место решено было направить подразделение добровольной пожарной дружины из самого села. Так что пожар быстро ликвидировали, никто и ничто не пострадало.

В службе спасения Красноярского края отметили, что это уже второе с начала года возгорание сухой растительности на территории Минусинского района. И причиной снова стал человек. То есть, несмотря на многочисленные предупреждения, находятся те, кому очень хочется чиркнуть спичкой возле сухой травы. История ничему не учит, даже наглядный пример прошлого года, когда в мае из-за таких вот ландшафтных пожаров сгорели более пятисот жилых домов в крае.