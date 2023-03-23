В Красноярском крае на создание туристических зон потратят 175 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в этому году на создание туристических зон потратят 175 миллионов рублей – в рамках краевой госпрограммы «Развитие культуры и туризма». Конкурсная комиссия отобрала 13 проектов из 10 городов и районов края, которые и будут реализованы на бюджетные средства.

Среди них можно отметит причальную и пешеходную инфраструктуру по маршруту от села Овсянка до Красноярской ГЭС, Дивногорс получил на это 40 миллионов рублей. В поселке Бахта Туруханского района обустроят туристический объект за 29,2 миллиона рублей. Жители Красноярска получат обновленную набережную в районе сквера Энтузиастов за 20 миллионов рублей. Наконец, Минусинску в рамках подготовки к юбилею города выделят 15 миллионов рублей.

Так же в список попали города Железногорск, Енисейск, Сосновоборск, Шарыпово, и районы - Енисейский и Шушенский.