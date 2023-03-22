В Красноярском крае могут открыть фонд поддержки участников СВО

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В Красноярском крае может появиться филиал фонда поддержки участников спецоперации. Об этом сообщил губернатор Александр Усс, который сегодня встретился с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко.

– На встрече были обсуждены вопросы подготовки к открытию филиала Государственного фонда поддержки ветеранов СВО в Красноярском крае, а также использования уникального наследия Сибирского федерального университета как одной из возможных площадок для проведения крупного международного молодежного мероприятия, – написал Усс.

Отметим, что о создании фонда объявил в феврале Владимир Путин. По его поручению, филиалы фонда должны быть открыты во всех регионах РФ до конца текущего года.