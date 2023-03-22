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НовостиПроисшествия22 марта 2023 14:33

В Хакасии вынесли приговор врачу за взятку от антипрививочников

Ее выдали собственные пациенты
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: ИВАНОВА Диана

В Хакасии вынесли приговор фельдшеру амбулатории села Зеленое. Женщина в разгар ковидной пандемии в 2021 году получила взятку от антиваксеров, которые не хотели прививаться, но нуждались в ковидной справке. После этого врач внесла фиктивные данные о вакцинации антипрививочников.

Как сообщили в СК, в период с июня по октябрь 2021 года врач получила через своего знакомого взятку в размере 46 тысяч рублей. Еще 51 тысячу получил ее посредник.

Однако врача и ее подельника сдали собственные «клиенты», которые настучали на них правоохранителям. Самих взяткодателей от ответственности после этого освободили, а вот оба участника незаконной схемы в итоге получили по 3 года условного срока.