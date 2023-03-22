В Красноярске загорелось заброшенное здание на Энергетиков

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

В Красноярске произошел пожар на улице Энергетиков, 77. Там загорелось неэксплуатируемое здание – вызов пожарным поступил в 19:15 по местному времени.

Несмотря на достаточно внушительную площадь пожара – около 150 квадратов, – возгорание локализовали менее чем за час. На место выехали 4 пожарные машины.

Отметим, что загоревшееся здание было построено в 1959 году и имеет деревянные перекрытия. Внутри после тушения, вероятно, мало что останется целым. Дом находится внутри целого района подобных старых строений.

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