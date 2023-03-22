Житель Красноярска сбил и прокатил на капоте прохожего за сделанное замечание

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

В Красноярске водитель «прокатил» на капоте своего авто пешехода, который сделал ему замечание. Инцидент произошел на улице Лучистой, в ДНТ «Надежда»: поводом для конфликта стал мусор, который автовладелец бросил возле одного из домов. За «выброшенные бутылки» ему сделал замечание прохожий – и тут же поплатился.

Видео непосредственно с «поездкой» пешехода на капоте авто выложил паблик «ЧП Красноярск». Автор поста рассказал, что водитель проехался с человеком на капоте около 700 метров, после чего скинул его с авто.

Отметим, что начало конфликта на видео не попало, поэтому неясно, пытался ли таким образом пешеход остановить машину, или же водитель намеренно сбил мужчину.