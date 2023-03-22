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НовостиПроисшествия22 марта 2023 12:36

В Красноярском крае из-за непогоды отложили рейсы в Норильск

Об этом сообщил глава Роспотребнадзора
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Дмитрий Горяев

Фото: Дмитрий Горяев

Из-за непогоды были задержаны несколько авиарейсов в Норильск. По словам главы краевого Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, с проблемой столкнулись сотни пассажиров. Свои слова он подтвердил фотографией с табло.

– Напомню, что в таких ситуациях у авиапассажиров есть права, согласно которым в зависимости от времени ожидания вылета бесплатно предоставляются необходимые услуги. Если же перевозчик не выполняет свои обязательства, то всегда можно обратиться в Управление Роспотребнадзора за защитой своих прав, – отметил Горяев.

Добавим, что задержка рейсов в Норильск и Игарку произошла из-за погодных условий в аэропортах прибытия. Сегодня в Норильске только во второй половине дня сняли режим штормового предупреждения.