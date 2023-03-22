В Красноярске 23 марта потеплеет до +2 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцам пообещали потепление в четверг. Синоптики Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Красноярске 23 марта 2023 года.

Так, днем ожидается около +2 градусов. Погода будет солнечной и без осадков. Сильного ветра можно не ждать, порывы составят 2-5 метров в секунду.

Ночью же похолодает до -8 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Усилится и ветер, порывы могут достигать 4-8 метров в секунду. Зато обойдется без осадков.