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НовостиОбщество22 марта 2023 10:24

В Красноярске 23 марта потеплеет до +2 градусов

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске 23 марта 2023 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске 23 марта потеплеет до +2 градусов

В Красноярске 23 марта потеплеет до +2 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцам пообещали потепление в четверг. Синоптики Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Красноярске 23 марта 2023 года.

Так, днем ожидается около +2 градусов. Погода будет солнечной и без осадков. Сильного ветра можно не ждать, порывы составят 2-5 метров в секунду.

Ночью же похолодает до -8 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Усилится и ветер, порывы могут достигать 4-8 метров в секунду. Зато обойдется без осадков.