В Красноярске коронавирусом заразились 147 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 22 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 147 человек (сутки назад 119). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразился 433 959 человек. При этом за минувшие сутки вылечились 89 пациентов (день назад 158), а за все время – 421 274 красноярца.

За сутки госпитализированы 50 человек, что на 20 больше дня предыдущего, тогда в больницу попали 30 пациентов. Также на сутки от COVID-19 умер 1 человек. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 295 человек.