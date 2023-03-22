В Красноярске шестимесячная девочка погибла после того, как её уронила мама

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 28-летняя мама уронила свою шестимесячную дочь, держа её на руках. Девочка погибла из-за полученных травм. Как сообщили в СК, за день до этого ребенок еще упал с дивана.

Первое падение произошло 22 февраля. Девочку ненадолго оставили одну на диване, с которого она скатилась на пол. В скорую мать обращаться не стала, решила понаблюдать за состоянием сама.

На следующий день, женщина посадила малышку на колени, но не смогла удержать и уронила. Девочку госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму. Ей сделали операцию, выхаживали почти целый месяц. Но, несмотря на все старания врачей, ребенок погиб 21 марта.

Следователи завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».