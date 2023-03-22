Зарубежные СМИ вновь перепутали экс-советника красноярского губернатора с сыном главы края Артемом Уссом

Артем Усс и Антон Натаров Фото: соцсети

Зарубежные СМИ вновь перепутали экс-советника красноярского губернатора Антона Натарова с сыном главы края Артемом Уссом. Как оказалось, фото опубликовали несколько итальянских изданий.

Как отмечает сам Натаров, такая путаница довольна неприятна, но на жизнь экс-советника это не влияет. Он к этому относится довольно спокойно.

Такое повторялось уже неоднократно, Антон Натаров даже к этому привык. Специально публикации своих фото он не отслеживает – ведь с исками обращаться бесполезно. Но ему их частенько скидывают его знакомые и друзья.

Напомним, что итальянский суд одобрил экстрадицию сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Запрос на экстрадицию поступил от США – американские власти намерены предъявить ему обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

Отметим, что Артем Усс был задержан в Италии и отправлен за решетку, позднее меру пресечения изменили на домашний арест. Сейчас Усс-младший находится в арендованной квартире в пригороде Милана: его перемещения отслеживаются с помощью электронного браслета.

Власти РФ ранее заявляли, что арест Артема Усса имеет политический окрас: скандал разразился после начала СВО, а в защиту россиянина выступил МИД РФ и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В России даже инициировали розыск и заочный арест Усса, чтобы запустить процесс экстрадиции его на родину, однако результатов это не принесло.