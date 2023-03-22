Фото: КГКУ Спасатель

В Красноярском крае начали пилить лёд на реках в рамках противопаводковых мероприятий. Как рассказали sibnovosti.ru со ссылкой на спасателей, сейчас эту процедуру проводят в Зеленогорске, а затем повторят в Канске.

Всего весной будут пилить лёд на 13 участках протяжённостью более 12 километров.

Также в ближайшее время специальная комиссия проведет обследование 19 гидротехнических сооружений (ГТС) в разных районах края. Если потребуется, то будет создан запас грунта, ограничен проезд и установлены специальные знаки.