В Красноярске собака спрыгнула с Коммунального моста

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске на Коммунальном мосту произошло неординарное ЧП – с моста спрыгнула… собака. Жесткие видеокадры опубликованы в паблике «ЧП Красноярск».

Падение животного попало на камеру наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как песик бежит по пешеходной дорожке, затем разбегается, прыгает на бетонное ограждение, не удерживается и вылетает за пределы моста.

Собака падает на асфальт, её несколько раз подкидывает, и она перестает двигаться. В это время по мосту идет человек, все произошло на его глазах. Он сразу же побежал вниз к собаке. Судя по видео, она была еще жива после падения. Что произошло дальше – неизвестно.

Скорее всего, собака просто недооценила расстояние до земли, либо хотела вскочить на бетонное ограждение, но сорвалась.

В комментариях к видеозаписи многие пользователи начали писать о том, что животное таким образом пыталось свести счеты с жизнью. Как пояснила «Комсомольской правде-Красноярск» специалист по поведению собак Мария Налимова, такое поведение для псовых невозможно.

- Человек, при своем уровне психоэмоционального развития, начинает понимать, что такое смерть около 11 лет. Формируется абстрактное понятие, а затем понимание, что смерть – это конец жизни. Дальше ничего нет. Взрослую собаку можно сравнить по уровню психоэмоционального развития с ребенком 2-3 лет. То есть старше в таком развитии они не становятся. Собака не может совершать какие-либо действия, чтобы намеренно умереть. Скорее всего это случайность.