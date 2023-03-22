Записать ребенка в первый класс в Красноярске можно будет с 31 марта

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Запись в первые классы в Красноярске откроется 31 марта, буквально через неделю. Принимать детей будут традиционно в два этапа, сообщает администрация города.

С 31 марта по 30 июня принимать заявки будут от родителей первоклассников, которые проживают на закрепленных за школами территориях согласно прописке. Также могут подать заявления семьи, в которых в конкретной школе уже обучаются родственники ребенка – братья или сестры. Документы примут и от семей льготных категорий.

С 6 июля по 5 сентября заявления могут подавать все желающие. Детей будут принимать на свободные места.

На парты в 2023 году в Красноярске сядет более 18 тысяч первоклассников.