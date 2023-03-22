В Красноярском крае предприниматель незаконно вырубил деревьев на 2,1 миллиона рублей

Фото: прокуратура Красноярского края

В Березовском районе местный предприниматель нанял бригаду рабочих, которая с помощью спецтехники незаконно вырубала деревья на лесном участке, входящем в лесопарковый зеленый пояс Красноярска. Делом занялась прокуратура края.

Общий ущерб составил более 2,1 миллиона рублей.

Бизнесмена задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Предстоит установить все обстоятельства дела и проверить, не причастен ли он к другим преступлениям.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.