В Красноярске приставы нашли 70-летнюю должницу по объявлению о продаже автомобиля

ГУФССП России по Красноярскому краю

В Красноярске женщина 1952 года рождения попалась приставам после того, как опубликовала в интернете объявление о продаже своей машины. За ней числилось 10 штрафов за превышение скорости, сообщает ГУФССП России по региону.

Оплачивать штрафы должница не торопилась, поэтому приставы завели исполнительное производство. Найти женщину удалось по объявлению на одном из сайтов – она решила продать свой Mitsubishi Outlander.

Сотрудники под видом покупателей договорились встретиться с нарушительницей. Так что, когда она пришла на место стоянки машины, ее уже ждали судебный пристав-исполнитель с понятыми. Он составил акт описи и ареста машины.

После этого женщина полностью оплатила все штрафы.