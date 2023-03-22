Жители Красноярского края жалуются в Роспотребнадзор на недобросовестных риелторов

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Жители Красноярского края продолжают сталкиваться с недобросовестными риелторами. Жалобы поступают в Роспотребнадзор, сообщается в ведомстве.

Чтобы подобрать «квартиру мечты», агенты приглашают клиентов в офис, где предлагают подписать договор. Однако в нем вместо предоставления квартиры внаем значится оказание информационных услуг.

Жители края, которые прочитали договор невнимательно и подписали документ, в итоге получали не желанное жилье, а базу данных недвижимости, зачастую причем неактуальную.

Чтобы не попасться на подобный обман, специалисты Роспотребнадзора просят внимательно изучать все условия договора перед тем, как его подписать.