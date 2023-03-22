Десять проектов из Красноярского края вышли в финал российского конкурса «Комфортная среда обитания»

Среди проектов, представленных на конкурс, - благоустройство и озеленение территорий, популяризация спорта и здорового образа жизни. Фото предоставлено организаторами конкурса

Десять проектов из Красноярского края вышли в финал российского конкурса социальных проектов «Комфортная среда обитания». В мероприятии участвовали представители бюджетных учреждений (общеобразовательных, спортивных школ, детских садов, учреждений дополнительного образования), общественных организаций, а также инициативные жители. Большинство разработанных ими проектов, в том числе вышедших в финал, посвящены благоустройству и озеленению, экологическому просвещению, популяризации чтения в молодежной среде, пропаганде спорта и здорового образа жизни. Организаторами конкурса выступили СУЭК и Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ».

Всего от территорий Красноярского края на конкурс было представлено 67 проектов. Лидерами по количеству проектных идей стали жители города Шарыпово – им принадлежит почти половина от общего количества конкурсных заявок.

В ближайшее время проекты будут вынесены на открытое онлайн-голосование на сайте Фонда. При подведении итогов будут учтены экспертные оценки жюри и результаты народного голосования. Победители получат гранты на реализацию своих проектов.

Добавим, конкурс «Комфортная среда обитания» проводится с 2011 года. Его основные задачи – поддержка гражданской активности, общественных инициатив в области благоустройства и развития социальной инфраструктуры. За время проведения конкурса в шахтерских регионах Сибири и Дальнего Востока было реализовано более 200 грантовых проектов.