В Красноярске с 1 апреля изменится схема движения дачных маршрутов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 1 апреля дачные маршруты №18 и 40 будут двигаться по новому маршруту. По просьбам горожан автобус №18 продлят от остановки «Сады» до конечной остановки «Мкр-н Верхние Черемушки», сообщает мэрия краевой столицы.

Фото: администрация Крансоярска

Кроме этого, по выходным дням начнет ходить автобус №40. Его маршрут немного изменится из-за работ на строительной площадке «Поздеев центра» и хореографического колледжа. Поэтому конечную остановку перенесут с Предмостной площади на «Техникум транспорта и сервиса».

Фото: администрация Крансоярска

С графиком движения автобусов можно будет ознакомиться в салонах автобусов.