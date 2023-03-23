Ремонт, отпуск и лечение: на что копят россияне

Фото: freepik.com

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов связывает рост числа людей, располагающих сбережениями, с повышением уровня финансовой грамотности, увеличением доходов и развитием финансовых институтов.

Треть людей откладывает деньги на всякий случай, про запас. Остальные - на ремонт квартиры или дома, отдых/лечение, старость и покупку недвижимости. Еще 9% россиян инвестируют средства, чтобы получать доход по вкладам, ценным бумагам и другим финансовым инструментам.

Вклады помогают защитить деньги от инфляции и накопить на отпуск или крупные покупки. Если вы планируете использовать деньги через год, то оптимальным вариантом станет сезонный вклад «Весна» от Банка «Левобережный»*. Предложение особенно актуально для клиентов, у которых заканчивается текущий вклад и которые выбирают, куда вложить средства на простых условиях по принципу «положил и забыл до конца срока».

Минимальная сумма для открытия вклада «Весна» составляет 30 000 рублей. Разместить можно и больше - все зависит от вашего желания и возможностей. Или вы можете оформить несколько вкладов «Весна» в разное время, например, если через неделю у вас заканчивается вклад в Банке «Левобережный», а сегодня - в другом банке.

Вклад оформляется на 1 год под 8,1% годовых. Если вы разместите 250 000 рублей, то за год заработаете 19 200 рублей. Посчитать свой доход можно в онлайн-калькуляторе.

Будьте спокойны за сохранность своих вложений. Денежные средства по всем счетам и вкладам в Банке «Левобережный» застрахованы в пределах 1,4 млн рублей в рамках Федерального закона №177-ФЗ. Также банк ежегодно входит в топ-60 самых надежных банков России, по версии авторитетного экономического издания Forbes: в 2022 году «Левобережный» занял 57-е место рейтинга.

Оформить вклад можно в офисе Банка «Левобережный» в Красноярске на ул. Молокова, 60 или в BL-Online. Чтобы получить консультацию, позвоните по бесплатному номеру 8-800-3333-555 или оставьте заявку на сайте.

___________

*Максимальная сумма по вкладу «Весна» не ограничена. Срок - 367 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов - по истечении срока вклада на отдельный счет. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых за весь срок нахождения средств во вкладе.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343. LjN8KMs1b