В Лесосибирске вандалы повредили на кладбище 23 надгробия

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Полицейские завели уголовное дело по факту массового повреждения надгробий на кладбище в Лесосибирске. По последним данным, повреждено 23 надгробия, сообщает ГУ МВД по региону.

Информация о том, что на кладбище побывали вандалы, поступила в дежурную часть 21 марта. Местный житель сообщил о том, что несколько памятников лежат на земле и имеют повреждения. Позднее заявления с просьбой разобраться в произошедшем поступили и от родственников усопших.

Сейчас задача полиции – установить причастных. Над раскрытием дела работает специализированная следственно-оперативная группа.