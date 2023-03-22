В Красноярске массово задержали рейсы в Норильск и Игарку 22 марта

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске утром 22 марта массово задержали рейсы в Норильск и Игарку. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, задержка вылета произошла из-за плохой погоды в зоне прилета.

Сейчас свои самолеты в стерильной зоне ожидают сотни пассажиров: для них организовали дополнительные кресла, а путешественникам, летящими с детьми, предоставлена комната матери и ребенка в общей зоне.

Помимо прочего, с пассажирами работают представители авиакомпании. Они выполняют все необходимые обязательства перед клиентами в зависимости от того, сколько времени они ожидают рейс.

Если же будет принято решение об отмене вылета совсем – то пассажиры покинут стерильную зону.

Известно, что сейчас началась посадка на один из рейсов - Y7 105. Будет ли вылет, пока непонятно.