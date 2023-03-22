В Свердловском районе Красноярска повесили баннер с лучшими педагогами

Фото: Администрация

В Свердловском районе Красноярска повесили фотобаннер с лучшими педагогами. Как рассказали в администрации, на фото не только учителя, но и тренеры, наставники, а также их ученики.

Все педагоги работают в учебных заведениях Свердловского района, многие из них отдали воспитанию и обучению детей не один год жизни.

Баннер на улице появился не случайно - 2023 год объявлен Годом педагога и наставника в России.

Помимо баннера, специалисты обновили экспозицию в комнате истории, организовали там выставку ретро предметов из школ и детских садов советского времени, встретились и пообщались с профсоюзными лидерами системы образования Сибири и Дальнего Востока, а на этой неделе запустится конкурс видеороликов «Мой классный классный».