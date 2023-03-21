В Туве поймали женщину, которая украла сумку золота из местного министерства

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве полицейские задержали женщину, которая украла сумку с золотом. Кражу она совершила в одном из министерств республики, в каком именно - не уточняется. В сумке находились драгоценности на 60 тысяч рублей.

Полиция быстро установила виновницу: ей оказалась 35-летняя жительница села Сесерлиг. Украденные драгоценности она сдала в ломбард в Абакане. Заведено уголовное дело, полиция сейчас расследует обстоятельства.

Как оказалось, кража из министерства была не единственной. Тувинка также вынесла из некоего издательского дома фотоаппарат стоимостью 90 тысяч рублей. В целом же, женщина уже шесть раз привлекалась по уголовным статьям за кражи. А недавно, в феврале, женщина обокрала пенсионерку: та попросила ее помочь снять деньги из банкомата, но тувинка забрала 21 тысячу рублей пенсионерки и сбежала.