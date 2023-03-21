В вылетевшем из Кызыла самолете выпали кислородные маски Фото: Мария ЛЕНЦ

В самолете, летевшем по маршруту Кызыл-Москва (Домодедово) выпали кислородные маски. Об этом сообщает тг-канал «Авиаторщина».

По неофициальным данным, через 8 минут после занятия нужно эшелона в самолете Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» начала расти барометрическая высота. В результате выпали маски в салоне.

Пилоты не растерялись и приняли решение снижаться. Спустя 4 часа самолет сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Никто из экипажа и сотни пассажиров не пострадал.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре «КП-Красноярск» прокомментировать ситуацию затруднились.