В Красноярске пассажир автобуса распылил в салоне газовый баллончик и избил трех человек. Фото: скриншот видео дептранса

21 марта житель Красноярска устроил побоище в городском автобусе. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Инцидент произошел днем в салоне автобуса №55. Пассажир сделал мужчине замечание из-за того, что тот пил алкоголь. В итоге буйный мужчина набросился на красноярца. Утихомирить его пытались водитель с кондуктором. В конце агрессор еще и распылил газовый баллончик.

На место были вызваны полиция и скорая. Пассажирам в итоге пришлось покинуть салон, а автобусу сойти с линии. Экипаж и вовсе отправился на больничный из-за ушибов. С агрессивным пассажиром работают полицейские.