В Красноярске пассажир автобуса распылил в салоне газовый баллончик и избил трех человек. Фото: скриншот видео дептранса
21 марта житель Красноярска устроил побоище в городском автобусе. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Инцидент произошел днем в салоне автобуса №55. Пассажир сделал мужчине замечание из-за того, что тот пил алкоголь. В итоге буйный мужчина набросился на красноярца. Утихомирить его пытались водитель с кондуктором. В конце агрессор еще и распылил газовый баллончик.
На место были вызваны полиция и скорая. Пассажирам в итоге пришлось покинуть салон, а автобусу сойти с линии. Экипаж и вовсе отправился на больничный из-за ушибов. С агрессивным пассажиром работают полицейские.