В Красноярском крае стали меньше болеть туберкулезом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае продолжает снижаться уровень заболеваемости туберкулезом. Об этом сообщают Sibnovosti со ссылкой на министерство здравоохранения Красноярского края.

Так, в 2022 году показатель составил 41,1 больной на 100 тысяч населения. По сравнению с 2021 годом уровень заболеваемости снизился на 5,4%. В общей сложности было зарегистрировано 1 275 впервые выявленных случаев заболевания (1 313 в предыдущем году).

При этом 13,3% от впервые выявленных случаев приходятся на приезжих из других субъектов России, мигрантов, контингента ФСИН. Еще 374 случая выявлено среди носителей ВИЧ-инфекции.

Снизилась детская заболеваемость – 10 случаев на 100 тысяч населения. Это на 5,7% меньше показателей 2021 года. Снизилась и смертность – 7,2 случая на 100 тысяч в 2022 году, против 8,3 случаев в 2021.