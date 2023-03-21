В Енисейске участники фестиваля «Столица здоровья» получат в подарок журнал о здоровом долголетии

Краевой фестиваль «Столица здоровья» будет проходить в 10 городах Енисейской Сибири и специально для его участников организаторы, «Комсомольская правда» и «Губернские аптеки», подготовили подарок - журнал об активном долголетии «Серебряный возраст».

Первыми участниками образовательной программы «Активное долголетие» станут жители Енисейска, их ждут в Центральной городской библиотеке на Ленина, 95, 25 марта с 14.00 до 17.00.

В программе встречи лекции о здоровом долголетии, государственных программах лекарственного обеспечения, современных электронных сервисах, дегустации и профилактические осмотры.

На фестивале будем говорить не о болезнях, а о здоровье, о профилактике, о том, чем человек может помочь себе сам.

Этим же темам посвящен и наш специальный проект, журнал «Серебряный возраст».

Свои советы дает главный внештатный гериатр Красноярского края Мария Леонова, здесь же - адреса гериатрических кабинетов Красноярского края.

Еще одна важная тема – обеспечение льготными лекарствами и переход на электронные рецепты.

Также узнаем у специалистов о витаминах и минералах для серебряного возраста: без чего нельзя обойтись.

Обложка журнала «Серебряный возраст»

Спросим у офтальмолога и ортопеда, как сохранять зрение в пожилом возрасте и ухаживать за стопами, чтобы продлить свою активность.

Но в пожилом возрасте хочется быть не только здоровыми, но и красивыми. Расскажем, какие средства помогут ухаживать за собой и какой чай называют эликсиром молодости.

И, конечно же, представим все бесплатные сервисы «Губернских аптек», которые не будут стоить вам ни копейки, но помогут сохранить природу, здоровье и научиться ухаживать за больными родственниками.

- К счастью, посещение аптеки сегодня - это не обязательно покупка лекарственных препаратов. К нам, в «Губернские аптеки», приходят за натуральной косметикой, полезными продуктами для детей и взрослых, товарами для здорового образа жизни и многим другим.

Мы часто проводим дни открытых дверей с дегустациями нашей продукции и консультациями наших специалистов. Специально для вас мы создали полезные и бесплатные сервисы, которые, надеюсь, вы уже оценили, - говорит генеральный директор АО «Губернские аптеки» Алена Попова.

Журнал «Серебряный возраст» распространяется бесплатно и будет доступен во всех 10 городах краевого фестиваля «Столица здоровья».