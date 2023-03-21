В Красноярске коронавирусом заразились 119 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 21 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 119 человек (сутки назад 105). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразился 433 812 человек. При этом за минувшие сутки вылечились 158 пациентов (день назад 87), а за все время – 421 185 красноярцев. То есть, число выздоровевших увеличилось.

За сутки госпитализированы 30 человек, что на 13 больше дня предыдущего, тогда в больницу попали 17 пациентов. Также на сутки от COVID-19 умер 1 человек. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 294 человек.