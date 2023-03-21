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НовостиОбщество21 марта 2023 8:41

Молодых специалистов сферы искусства приглашают на фестиваль «Территория. Магадан»

Специалистов театральной отрасли приглашают принять участие в отборе через Open Call
Полина КУЗНЕЦОВА
Красноярск принимал фестиваль "Территория" осенью 2021 года. Фото предоставлено организаторами фестиваля

Красноярск принимал фестиваль "Территория" осенью 2021 года. Фото предоставлено организаторами фестиваля

Молодых специалистов театральной сферы Красноярского края приглашают на фестиваль «Территория. Магадан». В этом году впервые проводится открытый набор на профессиональную программу фестиваля. В ней могут принять участие специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, заинтересованные в создании своих творческих проектов – режиссеры, художники, продюсеры, актеры, хореографы, драматурги, композиторы, кураторы, сотрудники театров и других арт-институций из регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Заявки от желающих воспользоваться этой возможностью принимаются в формате Open Call до 31 марта включительно здесь. Нужно заполнить небольшую анкету: рассказать о себе, о своем образовании, опыте работы, своих последних впечатлениях в области литературы, музыки, театра, кино, о своих идеях создания арт-пространства.

Отбор кандидатов проведет экспертный совет фестиваля «Территория. Магадан». Список победителей объявят после 10 апреля. Всем, кто пройдет отбор на профессиональную программу фестиваля, возместят расходы на перелет в Магадан и обратно. Проживание и личные расходы, включая трансферы, участники оплачивают самостоятельно. Победители получат возможность принять участие в серии творческих встреч, обсуждений и паблик-токов с практиками и теоретиками современного искусства, режиссерами, ведущими театральными деятелями и художниками, среди которых Юлия Пересильд, Петр Дранга, Сергей Чонишвили, Полина Кардымон, Юлия Клейман, Екатерина Якимова, Александр Шумилин и другие персоны.

Фестиваль современного искусства «Территория. Магадан» пройдет в начале лета, с 9 по 15 июня. Это совместный проект золотодобывающей компании «Полюс», Фонда развития культуры и современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства (ММОМА).