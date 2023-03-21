В Красноярском крае пройдет Большой фестиваль мультфильмов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в 15-й раз пройдет Большой фестиваль мультфильмов. Об этом сообщает «Енисей Кино».

БФМ пройдет с 24 марта по 2 апреля 2023 года. В рамках фестиваля зрителям покажут лучшие анимационные фильмы за последние два года.

24 марта фестивальные показы начнутся по всему краю. Бесплатно показывать мультфильмы будут в Енисейске, Лесосибирске, Канске, Ужуре, Минусинске, Ачинске, Иланском, поселках Нижний Ингаш, Шушенское, Вагино, Абан, Солонцы, а также в селах Каратузское, Новоселово, Курагино и Сухубузимское.

С 31 марта по 2 апреля пройдет основные мероприятия фестиваля. Ее будут показывать в красноярском «Доме кино». Площадка включает в себя 5 программ для взрослой аудитории. В составе сборников – лауреаты анимационных фестивалей и работы молодых режиссеров.