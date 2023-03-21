В Красноярске автомобилисты самовольно убрали бетонные блоки на Брянской

Фото: мэрия Красноярска

21 марта в Красноярске неизвестные самовольно убрали бетонные блоки на перекрытом участке улицы Брянская. В мэрии сообщают, что их вернут на место.

Бетонные блоки перекрывали проезд через гаражи на улице Писарева. Это популярный маршрут объезда для автомобилистов, но на зиму он закрывается, так как дорога здесь покрывается льдом.

Блоки должны были убрать 15 апреля, но какому-то автомобилисту стало невтерпеж. Пока ограждения не поставят, предупреждать водителей о запрете на проезд будет соответствующий дорожный знак.