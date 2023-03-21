В Красноярске 64-летний водитель подрезал автобус и спровоцировал аварию

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

В Красноярске 64-летний любитель скорости решил завернуть во двор прямо перед отъезжающим с остановки автобусом. Маневр закончился аварией, сообщает ГИБДД по региону.

Маршрутный автобус №85 ехал по улице Чайковского, когда перед ним во двор попытался резко свернуть водитель «Хендай». В результате столкновения пострадала 19-летняя пассажирка автобуса. Ей назначено амбулаторное лечение.

Выяснилось, что водитель иномарки уже попадался инспекторам за превышение скорости на дорогах.

В ГИБДД предупреждают об опасности совершения рискованных маневров рядом с маршрутным транспортом. Из-за своих габаритов он не может реагировать на дорожную ситуацию также быстро, как легковой автомобиль.