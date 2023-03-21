Мэрия Красноярска включила ливневки в схему водоснабжения и водоотведения города Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Красноярска по иску внесла ливневки в городскую схему водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Как сообщает ведомство, в Красноярске ливневой канализацией оборудованы лишь 187 км дорог (меньше 20%). Поэтому весной после таяния сугробов и летом после дождей улицы затоплены. По версии прокуратуры, мэрия смотрела на это сквозь пальцы. В администрации же утверждали, что оборудовать все дороги ливневками не хватает бюджета.

В 2021 году прокуратура подала иск в суд, который в сентябре 2022 был удовлетворен. По нему администрация обязана актуализировать схему водоснабжения города, добавив туда ливневки. Решение суда уже вступило в силу.

Так, новая схема позволит не только учитывать уже существующие ливневки при обслуживании, но и учитывать эти объекты при строительстве новых дорог.