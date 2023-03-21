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НовостиПроисшествия21 марта 2023 6:37

В Большеулуйском районе начальника отделения связи будут судить за кражу и присвоение

Материалы дел находятся на рассмотрении в суде
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Большеулуйском районе начальника отделения связи будут судить за кражу и присвоение

В Большеулуйском районе начальника отделения связи будут судить за кражу и присвоение

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Большеулуйском районе начальника отделения связи будут судить по статьям «кража» и «присвоение или растрата». Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Так, 32-летняя жительница Большого Улуя присвоила себе 59 тысяч рублей, которые предназначались местной жительнице в качестве адресной помощи на ремонт жилья. Недостачу она попыталась скрыть, подделав подпись.

Кроме того, для единовременной выплаты местным жителям было направлено 58 тысяч рублей. Однако женщина их просто украла. В ее отношении завели два уголовных дела. Материалы уже переданы в суд.